KATYŃ - pamiętamy

Patronem Komendy Stołecznej Policji jest podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski. O ludziach formatu naszego Bohatera Adam Mickiewicz pisał w III części Dziadów, że „są jak lawa (…), a ich wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi(…)”. W czasach rozbiorów to właśnie tacy ludzie jak Marian Stefan Kozielewski dawali nadzieję, że mimo zniewolenia, żar ich wolności doprowadzi kiedyś do zrzucenia zaborczych kajdan i Polska będzie wolna. Dzieje podinsp. Kozielewskiego są niezaprzeczalnym przykładem bezinteresownej gotowości do poświęceń dla narodu i ojczyzny w imię człowieczeństwa i poszanowania prawa do pokojowego współistnienia narodów. Zobowiązani do krzewienia pamięci o naszym Bohaterze, prezentujemy Państwu I część filmu pt. „PATRON”, który jest filmową próbą przedstawienia życiorysu podinsp. PP Mariana Stefan Kozielewskiego. Żołnierza, policjanta, którego działania miały istotny wpływ na formowanie się i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.

Data publikacji: 15.04.2022