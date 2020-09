Nowy sprzęt dla policjantów garnizonu stołecznego Data publikacji 24.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O 35 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków powietrznych została wzbogacona flota Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Transportu KSP oraz komend powiatowych stołecznego garnizonu. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się dzisiaj w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Udział w wydarzeniu wzięli: Sekretarz Stanu w MFiPR Waldemar Buda, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń oraz przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak i kadra kierownicza stołecznej komendy.

Kluczyki do 35 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych symbolicznie wręczyli funkcjonariuszom minister Waldemar Buda, nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz insp. Krzysztof Smela. Nowoczesne pojazdy będą wspierać policjantów w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w obsłudze zdarzeń drogowych. Otrzymany sprzęt poświęcił ks. Józef Jachimczak.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP otrzymali 8 samochodów marki Skoda Superb Combi z videorejestratorem (pojemność silnika – 1984 cm3, moc – 200kW/272 KM, napęd – 4x4), 14 oznakowanych Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD) (pojemność silnika – 1968 cm3 , moc – 130kW/177 KM), 2 nieoznakowane pojazdy tzw. Mobilne Centra Nadzoru Ruchu Drogowego, a także 9 bezzałogowych statków powietrznych marki DJI.

Jednostki powiatowe stołecznej Policji (w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz powiecie Warszawskim Zachodnim) otrzymały również 9 dronów oraz 9 pojazdów APRD, natomiast 2 holowniki specjalistyczne (marki Iveco i Mercedes) zostały przekazane do Wydziału Transportu KSP. Pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO 6.

Gości przywitał w imieniu Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela: - przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez stołecznych policjantów tak, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz maksymalnie skrócić czas reakcji na zdarzenie. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także szybka i skuteczna reakcja na zdarzenie są dla nas priorytetowe. Dlatego też, tak ważnym i istotnym elementem będzie wykorzystywanie w codziennej służbie tak wspaniałego i nowoczesnego sprzętu.

Komendant podziękował również Pani Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych i jej zespołowi za wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia i nadmienił, że projekt „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” nie jest jedynym realizowanym przez stołeczną komendę: - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ubiegłym roku zakończyliśmy projekt modernizacji budynków i pomieszczeń warsztatowych na kwotę ponad 10 mln zł. Kolejne przedsięwzięcie także jest związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W ramach tego projektu planujemy wyposażyć policjantów w nowy nowoczesny sprzęt w postaci 30 nowych motocykli i 148 kombinezonów dla motocyklistów, laserowe mierniki prędkości, urządzenia do badania spalin. Dzięki funduszom i projektom unijnym Komenda Stołeczna Policji ma możliwość modernizacji sprzętu.

- Tego typu projekty jak doposażenie służb, w tym Policji, są dla nas wyjątkowe, ponieważ bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo obywateli, które jest dla nas absolutnie najważniejsze – mówił podczas spotkania Sekretarz Stanu w MFiPR Waldemar Buda i zapewnił – kolejne inicjatywy i potrzeby, które będą nam wskazywane będziemy starali się zaspokajać, bo dla nas jest to bardzo ważne.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że nowoczesny sprzęt, który otrzymali stołeczni policjanci będzie służył przede wszystkim ludziom: - zawsze podkreślam, że pracodawcą każdego policjanta nie jest kierownik, naczelnik, komendant, ale polski obywatel, który odprowadza podatki i ma prawo za to czuć się bezpiecznie. A obowiązkiem państwa polskiego jest, by ci którzy służą obywatelom byli wyposażeni w nowoczesny sprzęt. (…) Służbę policjantów wspomaga ponad 22 tys. radiowozów, które są systematycznie zmieniane oraz podnoszony jest ich poziom, co przyczynia się także do podnoszenia bezpieczeństwa obsługujących je policjantów i wszystkich użytkowników dróg.

Za skuteczną, wspólną realizację projektów podziękowali pracownikom pionu logistyki stołecznej komendy, którym kieruje Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Wicedyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski oraz Dyrektor Centrum unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono 13,2 mln zł, z czego 85 % stanowią środki UE, a 15% fundusze własne Policji.

Zakup sprzętu, jakim będą dysponować policjanci ruchu drogowego przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zapewni funkcjonariuszom godne warunki do wykonywania powierzonych zadań służbowych. Policjanci będą mogli za pomocą bezzałogowych statków powietrznych nadzorować zachowania uczestników ruchu drogowego z powietrza, a także wykorzystywać je do zabezpieczenia miejsc, w których zaistniały zdarzenia drogowe.

W ramach w/w kwoty KSP dokonała również zakupu środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii COVID-19/ SARS-CoV-2 na kwotę 900 tys. zł. W ramach projektu dostarczony zostanie jeszcze samochód pomocy drogowej marki Iveco.

Tekst: st. sierż. Gabriela Putyra, Ewelina Kucharska

Foto: M Szałajski

Film: nadkom. J. Florczak

